OHAL uzatılıyor mu?

OHAL'in uzatılması pazartesi toplanacak MGK'da ele alınacak; ardından TBMM'de görüşeceğiz.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılması konusunun Pazartesi günü düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ele alınacağını, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüleceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası hükümet tarafından ilan edilen OHAL halen devam ediyor. Bu süreç içerisinde hükümetin, darbe girişiminin arkasında olduğunu açıkladığı 'Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)'ye yönelik operasyonları sonucunda on binlerce kişiye dönük görevden alma, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşmişti.

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Haber televizyonlarının duyurduğuna göre Elitaş, "OHAL'in uzatılması konusu Pazartesi günü toplanacak MGK'da ele alınacak. Ardından da bu konuyu TBMM'de görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve birçok hükümet yetkilisi defalarca 'FETÖ' ile mücadele kapsamında Türkiye'nin OHAL'e ihtiyacı bulunduğunu açıklamışlardı.

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