OECD'den dev şirketler için 'vergi' önerisi | Ekonomi Haberleri

OECD; Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda yeni önerilerini açıkladı.

Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı üzerinde 2012 yılından bu yana çalışıyor. OECD; Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil yüksek karlar sağlayan uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda yeni önerilerini açıkladı.

OECD'nin vergi konusundaki yeni önerileri, sadece dijital teknoloji şirketlerini değil, otomobil ve lüks ürünler gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketleri de etkilerken, uluslararası şirketlerin daha fazla vergi vermesini hedefliyor.

##$HABER_1457886$##

OECD önerilerinin, Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkelerin Amazon, Google ve Apple gibi bazı ABD'li teknoloji şirketlerine bir dizi dijital verginin getirilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu yeni vergi önerileri; şirketlerin patentleri, lisansları veya ana merkezlerinin olduğu yerler yerine, onların faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi prensibine dayanıyor ve hükümetlerin vergi konusunda elini güçlendiriyor.

"SÖZ KONUSU ÖNERİLER, BAZI VERGİ GELİRLERİNİ KAYBEDECEK ÜLKELER İÇİN BİLE KABUL EDİLEBİLİR"

OECD'den yapılan açıklamada, söz konusu önerilerin bazı vergi gelirlerini kaybedecek ülkeler için bile kabul edilebilir olduğu belirtilerek, uluslararası vergilendirmeye bir çözüm bulunmaması halinde ülkelerin tek taraflı önlemlerinin artacağına işaret edildi.

Özellikle ABD merkezli dijital ekonomi devlerinin, sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödemesi toplumsal tepkilere neden oluyor. Google ya da Facebook, İrlanda gibi vergi avantajı olan ülkelere merkez binasını kuruyor ve burada düşük vergi ödüyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetlere, kamuoyunun baskısının giderek artması da dikkati çekiyor.

OECD önerilerinin, G20 maliye bakanlarının 17-18 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilecek toplantıda maliye bakanlarına sunulacağı belirtildi.

Etiketler