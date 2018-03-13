‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Sonraki Haber › İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

13.03.2018 - 14:19

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini 2017 için yüzde 6,9, bu yıl için yüzde 5,3 ve 2019 için yüzde 5,1'e yükseltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmini, geçen yıl için yüzde 6,1'den yüzde 6,9'a, 2018 için yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e, 2019 için de yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e yükseltildi.

İç talepteki güçlü artışın gelecek dönemde Türkiye'de büyümeyi destekleyeceği belirtilen raporda, Türkiye'de teşviklerin azalmasıyla büyümenin gelecek yıllarda yüzde 5 civarında seyredeceği bildirildi.

##$HABER_1444656$##

Kurdaki değişimlerin ve emtia fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmaların Türkiye, Meksika ve Arjantin'de enflasyon baskılarını artırabileceği vurgulanan raporda, küresel ekonomik büyümenin Avro Bölgesi, Çin, Türkiye ve Brezilya'nın olumlu katkısıyla 2017'de yüzde 3,7 gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu oranın 2011'den beri en güçlü büyüme oranı olduğuna işaret edilen raporda, sanayi üretimi, yatırım ve ticaretin yükseldiği, iş dünyası ve tüketici güveninin arttığı belirtildi. 
Raporda, güçlü büyümeye yeni istihdamın eşlik ettiği, OECD çapında işsizlik oranının kriz öncesi seviyelere gerilediği, özellikle 55 yaş ve üzerindeki nüfusun istihdam oranında artış yaşandığı ancak genç işsizlikte önemli bir ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.

Dünyanın 2018 ve 2019'da yüzde 3,9 büyüyeceği, Avro Bölgesi'nin 2018'de yüzde 2,3 ve 2019'da yüzde 2,1, ABD'nin 2018'de yüzde 2,9 ve 2019'da 2,8 büyüyeceği tahminine yer verilen raporda, en hızlı büyümenin Hindistan'da yaşanacağına işaret edildi.

Hindistan'ın 2018'de yüzde 7,2 ve 2019'da yüzde 7,5, Çin'in 2018'de yüzde 6,7 ve 2019'da yüzde 6,4 büyüyeceği belirtildi. 


‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Sonraki Haber › İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.267 Değişim: -0,12% Hacim : 6.720 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.669 13.03.2018 Yüksek 118.611
Açılış: 118.528
3,8729 Değişim: -0,01%
Düşük 3,8705 14.03.2018 Yüksek 3,8740
Açılış: 3,87335
4,8002 Değişim: -0,01%
Düşük 4,7966 14.03.2018 Yüksek 4,8022
Açılış: 4,80075
165,14 Değişim: -0,04%
Düşük 165,06 14.03.2018 Yüksek 165,28
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.