OECD bölgesinin enflasyonu açıklandı

OECD bölgesinde kasım ayı enflasyonu yüzde 2,4`e oldu. Bu dönemde en yüksek enflasyon yüzde 12,2 ile Türkiye`de gerçekleşirken, en düşük enflasyon yüzde 0,0 ile Japonya`dan geldi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde kasım ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4'e oldu. OECD enflasyonu geçen yıl en yüksek seviyesini yüzde 2,5 ile şubat ayında görmüştü. Kasımda gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 1,9 olarak kaldı.

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Söz konusu ayda enerji fiyatlarında yıllık yüzde 7,7 artış yaşandı. Bir önceki ay enerji fiyat artışı yüzde 5,5 seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde OECD bölgesinde gıda fiyat artışı ise yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıktı.

Kasımda en yüksek enflasyon yüzde 12,2 ile Türkiye'de gerçekleşirken, en düşük enflasyon yüzde 0,0 ile Japonya'dan geldi.

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