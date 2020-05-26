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OECD bölgesinde büyüme rakamları açıklandı

26.05.2020 - 15:54
OECD bölgesinde büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

OECD bölgesinde, küresel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde eski 1,8 oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yılın ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşen büyüme, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, finansal krizin en yoğun olduğu 2009’nun ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 2009 ikinci çeyrekte OECD bölgesinde reel GSYH yüzde 2,3 küçülmüştü.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Fransa’da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,1'den yüzde eksi 5,8’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

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Geçen yılın çeyreğine kıyasla birinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,5’den yüzde eksi 1,2’ye, Almanya'da da yüzde eksi 0,1'den yüzde eksi 2,2'ye ve İngiltere’de yüzde 0'dan yüzde eksi 2'ye geriledi.

İtalya’da geçen yılın son çeyreğinde yüzde eksi 0,3 olan büyüme, birinci çeyrekte yüzde eksi 4,7’ye düşerken ve Japonya’da ise büyüme yüzde eksi 1,9’dan eksi yüzde eksi 0,9'a yükseldi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) büyüme yüzde 0,2’den yüzde eksi 3,3'e ve Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1’den yüzde eksi 3,8’e geriledi.

Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, 2019'nun son çeyreğinde yüzde 0,2 olmuştu.

OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 1,6 artan GSYH, birinci çeyrekte 2019’nun aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 azalış kaydetti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde 0,3 ile çeyreklik en yüksek büyüme oranına sahip olurken, Fransa yüzde eksi 5,4 ile en düşük büyüme oranına sahip ekonomisi oldu.


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