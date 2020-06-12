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Ödemeler dengesi verileri açıklandı

12.06.2020 - 10:12 | Son Güncelleme :
Ödemeler dengesi verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, Nisan 2019'da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315 milyon dolar açık oluştu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminde ise nisanda 74 milyon dolar giriş yaşandı. Bu kalemde geçen yılın nisan ayında 13 milyon dolar çıkış kaydedilmişti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler dengesinin nisanda 4,3 milyar dolar, 2020 sonunda ise 10,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 923 milyon dolardan 4 milyar 844 milyon dolara revize edildi.


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