‹ Önceki Haber Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı Sonraki Haber › SPK'dan swap hamlesi SPK'dan swap hamlesi

Ödemeler dengesi açıklandı

13.04.2020 - 10:12 | Son Güncelleme :
Ödemeler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ödemeler dengesi şubat ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre geçen yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 128 milyon dolar fazla verdi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2019'un aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

##$HABER_1461362$##

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla verirken Şubat 2020'de 2 milyar 567 milyon dolar fazla olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, 2019'un aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ayn dönemde 41 milyon dolar tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un şubat ayına kıyasla 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise, aynı dönemde 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolara olarak gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.502 Değişim: 0,03% Hacim : 4.356 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 95.019 13.04.2020 Yüksek 96.575
Açılış: 95.463
6,7673 Değişim: 1,05%
Düşük 6,7014 13.04.2020 Yüksek 6,7906
Açılış: 6,7014
7,3982 Değişim: 1,13%
Düşük 7,3088 13.04.2020 Yüksek 7,4470
Açılış: 7,3152
367,87 Değişim: 1,21%
Düşük 360,89 13.04.2020 Yüksek 369,55
Açılış: 363,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.