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Ödeme kuruluşlarıyla ilgili düzenleme

12.10.2018 - 09:07
Ödeme kuruluşlarıyla ilgili düzenleme

Ödeme kuruluşları, Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları teminatı kira sertifikası olarak da tutabilecek.

Ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde tutmak zorunda oldukları teminatı kira sertifikası cinsinden de olabilecek.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde 1 milyon TL tutarında tutmak zorunda oldukları teminat, nakit veya devlet iç borçlanma senedinin yanı sıra kira sertifikası cinsinden de olabilecek.

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Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, BDDK, ödeme kuruluşlarına faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.

Bu kuruluşlar, ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek.

Kuruluşlar, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kuruluş temsilcisinin şubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanların 31 Aralık'a kadar ilgili kuruluş ile yazılı sözleşme imzalaması zorunlu tutuldu.


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