Odea Bank'ta yeni dönem

Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odea Bank’ın Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı.

Odea Bank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün deneyimli yöneticilerinden Mert Öncü’yü, Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank'a 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atadı.

Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Öncü (48), 2011 yılından bu yana, Yapı ve Kredi Bankası’nın Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu. Daha önce Yapı ve Kredi Bankası’nda Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışan Öncü, kariyerine Koçbank’ta başladı. Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, 1993-1994 yılları arasında aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalıştığı DePaul Üniversitesi’nden MBA ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı.

Mert Öncü’nün yeni Genel Müdür olarak atanmasıyla ilişkin yazılı açıklamasında Odea Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Samir Hanna şöyle dedi: "Bank Audi Yönetim Kurulu adına, Mert Öncü’nün Odea Bank ve Bank Audi Grubu’na katılmasından dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Odea Bank, altı yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle kendisini Türkiye'nin en yenilikçi ve en rekabetçi bankalarından biri haline getirdi. Mert Öncü’nün, yüksek performansı ve liderlik özellikleriyle, Odea Bank'ın bir sonraki gelişme ve büyüme aşamasına önderlik edeceğine inancım sonsuz.”

Mert Öncü ise yaptığı açıklamada; "Bu önemli gelişim aşamasında Odea Bank ailesine katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Paydaşlarımızla müşterilerimizin yararına olacak ve Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunacak şekilde, Odea Bank’ın müşteri sayısını ve piyasa erişimini artırmak için yeni iş arkadaşlarımla yakın bir çalışma içinde bulunacağım” şeklinde konuştu.