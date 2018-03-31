‹ Önceki Haber Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

Odea Bank'ta yeni dönem

31.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme :
Odea Bank'ta yeni dönem

Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odea Bank’ın Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı.

Odea Bank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün deneyimli yöneticilerinden Mert Öncü’yü, Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank'a 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atadı.

Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Öncü (48), 2011 yılından bu yana, Yapı ve Kredi Bankası’nın Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu. Daha önce Yapı ve Kredi Bankası’nda Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışan Öncü, kariyerine Koçbank’ta başladı. Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, 1993-1994 yılları arasında aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalıştığı DePaul Üniversitesi’nden MBA ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı.

Mert Öncü’nün yeni Genel Müdür olarak atanmasıyla ilişkin yazılı açıklamasında Odea Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Samir Hanna şöyle dedi: "Bank Audi Yönetim Kurulu adına, Mert Öncü’nün Odea Bank ve Bank Audi Grubu’na katılmasından dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Odea Bank, altı yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle kendisini Türkiye'nin en yenilikçi ve en rekabetçi bankalarından biri haline getirdi. Mert Öncü’nün, yüksek performansı ve liderlik özellikleriyle, Odea Bank'ın bir sonraki gelişme ve büyüme aşamasına önderlik edeceğine inancım sonsuz.”

Mert Öncü ise yaptığı açıklamada; "Bu önemli gelişim aşamasında Odea Bank ailesine katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Paydaşlarımızla müşterilerimizin yararına olacak ve Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunacak şekilde, Odea Bank’ın müşteri sayısını ve piyasa erişimini artırmak için yeni iş arkadaşlarımla yakın bir çalışma içinde bulunacağım” şeklinde konuştu.


‹ Önceki Haber Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.930 Değişim: 0,07% Hacim : 4.499 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.696 30.03.2018 Yüksek 115.872
Açılış: 115.534
3,9551 Değişim: 0,32%
Düşük 3,9398 30.03.2018 Yüksek 3,9615
Açılış: 3,94265
4,8758 Değişim: 0,39%
Düşük 4,8486 31.03.2018 Yüksek 4,8868
Açılış: 4,85685
168,66 Değişim: -0,17%
Düşük 168,66 31.03.2018 Yüksek 168,84
Açılış: 168,84
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.