Ocakta 532 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca, ocak ayında 532 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Ocak 2017 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ocak ayında 532 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 155 milyon 740 bin 234 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 139 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Öte yandan bu dönemde sabit yatırım tutarı 407 milyon 82 bin 787 lira olan ve bin 910 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 38 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

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