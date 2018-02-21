‹ Önceki Haber "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" Sonraki Haber › 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor

Ocakta 532 yatırım teşvik belgesi verildi

21.02.2018 - 09:28

Ekonomi Bakanlığınca, ocak ayında 532 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Ocak 2017 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ocak ayında 532 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 155 milyon 740 bin 234 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 139 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 

##$HABER_1444151$##

Öte yandan bu dönemde sabit yatırım tutarı 407 milyon 82 bin 787 lira olan ve bin 910 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 38 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi. 


Etiketler

  • yatırım teşvik belgeleri
‹ Önceki Haber "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" Sonraki Haber › 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.327 Değişim: 1,67% Hacim : 2.298 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 114.814 21.02.2018 Yüksek 115.473
Açılış: 115.021
3,7893 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7825 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6733 Değişim: -0,29%
Düşük 4,6603 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,94 Değişim: -0,35%
Düşük 161,52 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.