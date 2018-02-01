Ocak ayının ihracatı açıklandı

İhracat ocak ayında yüzde 16.3 artışla 12.2 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM öncü verilerine göre, 12 aylık ihracat yüzde 10.1 artarak 158 milyar dolara ulaşırken; miktar bazında ihracat ise Ocak'ta yüzde 9.8 yükselişle 9.7 milyon tona çıktı.

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Verilere göre Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek üçüncü Ocak ayı olurken; TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. Bir iki ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.