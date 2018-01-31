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NTV Spor resmen satıldı

31.01.2018 - 17:21

Discovery Communications, Doğuş Yayın Grubu'nun sahip olduğu ulusal spor kanalı NTV Spor'un yayın frekansını satın aldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. NTV Spor'un yayın içeriği NTV'de devam edecek. Yeni kanal ise erkeklere yönelik bir eğlence kanalı olacak.

Discovery Communications, Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu'ndan NTV Spor'un ulusal yayın frekansını satın aldığını açıkladı. 2015 yılında Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte, Discovery CNBC-e kanalını Doğuş Yayın Grubu'ndan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.

Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli 'Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk.' dedi.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.

Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.


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