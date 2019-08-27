‹ Önceki Haber 'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi 'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi Sonraki Haber › Yünsa'nın yeni sahibi belli oldu Yünsa'nın yeni sahibi belli oldu

Norveç Varlık Fonu'ndan radikal değişiklik

27.08.2019 - 17:14
Norveç Varlık Fonu'ndan radikal değişiklik | Ekonomi Haberleri

Norveç Merkez Bankası, Norveç Varlık Fonu'nun Avrupa borsalarındaki yatırımlarını azaltması ve Kuzey Amerika'ya daha fazla yatırım yapması gerektiğini açıkladı.

Norveç Merkez Bankası, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç'in 1 trilyon dolarlık varlık fonunun Avrupa hisse senedi piyasalarındaki yatırımlarını azaltması ve bunun yerine Kuzey Amerika'ya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

##$HABER_1457026$##

Merkez bankası, fonun tarih boyunca Avrupa borsalarına daha yüksek ağırlık, ABD borsalarına ise daha düşük ağırlık verdiğini söyledi.

Merkez bankasının tavsiyesine uyup uymamaya karar vermek maliye bakanlığı ve parlamentoya bağlı olacak. 


Etiketler

‹ Önceki Haber 'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi 'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi Sonraki Haber › Yünsa'nın yeni sahibi belli oldu Yünsa'nın yeni sahibi belli oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.030 Değişim: 0,00% Hacim : 7.383 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 27.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8288 Değişim: 0,03%
Düşük 5,8221 28.08.2019 Yüksek 5,8315
Açılış: 5,8269
6,4816 Değişim: 0,28%
Düşük 6,4642 28.08.2019 Yüksek 6,4839
Açılış: 6,4642
289,03 Değişim: 0,01%
Düşük 288,74 28.08.2019 Yüksek 289,31
Açılış: 289,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.