Norveç Varlık Fonu'ndan radikal değişiklik | Ekonomi Haberleri

Norveç Merkez Bankası, Norveç Varlık Fonu'nun Avrupa borsalarındaki yatırımlarını azaltması ve Kuzey Amerika'ya daha fazla yatırım yapması gerektiğini açıkladı.

Norveç Merkez Bankası, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç'in 1 trilyon dolarlık varlık fonunun Avrupa hisse senedi piyasalarındaki yatırımlarını azaltması ve bunun yerine Kuzey Amerika'ya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

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Merkez bankası, fonun tarih boyunca Avrupa borsalarına daha yüksek ağırlık, ABD borsalarına ise daha düşük ağırlık verdiğini söyledi.

Merkez bankasının tavsiyesine uyup uymamaya karar vermek maliye bakanlığı ve parlamentoya bağlı olacak.

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