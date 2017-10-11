Nobel Ödüllü ekonomist Thaler: Endişeliyim

Bu hafta Nobel Ödülü kazanan ekonomist Thaler, hisse senedi piyasası konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Bu hafta ekonomide Nobel Ödülü kazanan Chicago Üniversitesi profesörü Richard Thaler, canlı ve iyimser hisse piyasasından endişe duyduğunu belirtti. Thaler, yaptığı açıklamada, "Oldukça riskli bir dönem içerisindeyiz, ama buna rağmen hisse piyasası yükseliyor ve ben bunu anlamıyorum" şeklinde konuştu.

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S&P 500 Endeksi, Donald Trump'ın geçtiğimiz Kasım başkanlığa gelmesinden bu yana ABD ekonomisindeki istikrarlı işgücü piyasası ve büyüme ile birlikte vergi indirimleri beklentileriyle rekor üstüne rekor kırdı. Davranışsal ekonomiye yaptığı katkılardan dolayı Nobel Ödülü kazanan Thaler, düşük volatilite ve yatırımcılar arasında devam eden iyimserliğe ilişkin endişelerini belirtti.

Thaler, "Piyasalara hiçbir şey temkin getirmiyor gibi görünüyor" dedi ve "Eğer piyasadaki kazançlar vergi reformu beklentileri bazlıysa, yatırımcılar kesinlikle vergi reformunun gerçekleşeceği yönündeki inançlarını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.