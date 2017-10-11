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Krugman: Fed başkan adayı Warsh'ın tüm görüşleri yanlış

11.10.2017 - 09:40

Krugman, Fed başkanlığına aday olarak gösterilen Warsh'ın tüm görüşlerinin yanlış olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, verdiği röportajda, Fed başkanlığına eski Fed yetkilisi Kevin Warsh'ın aday olarak gösterilmesine ilişkin sorulara, "Warsh'ın, enflasyondan mali politikaya, tüm görüşleri yanlış" ifadesini kullandı. Krugman'a göre, yine de, ABD Başkanı Donald Trump, sıkı aile bağlarının olması sebebiyle Fed başkanlığına Warsh'ı getirebilir.

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Krugman, Warsh'ı, enflasyon konusunda ve parasal genişlemeye ilişkin şüpheleri hakkında eleştiriyor. 


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