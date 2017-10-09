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Nobel Ekonomi Ödülü Richard H. Thaler'ın

09.10.2017 - 14:13

2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Richard H. Thaler kazandı.

2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, davranışsal ekonomiye katkılarından dolayı Chicago Üniversitesi'nden Richard H. Thaler kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafıdnan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Thaler, ekonomik karar verme analizlerine ilişkin psikolojik olarak gerçekçi varsayımlarda bulundu." ifadesine yer verildi. Açıklamada, " Sınırlı rasyonelliğin, sosyal tercihlerin, ve iradenin sonuçlarını keşfederek insan davranışlarının bireysel kararları ve piyasadaki sonuçlarını sistematik olarak nasıl etkilediğini gösterdi" denildi.


Etiketler

  • 2017 Nobel Ekonomi Ödülü
  • Richard H. Thaler
  • Chicago Üniversitesi
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