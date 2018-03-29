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Nissan ve Renault birleşiyor

29.03.2018 - 11:53
Nissan ve Renault birleşiyor

Birbirlerinin şirketlerinde pay sahibi olan Renault ve Nissan, tek bir otomobil firması kurmak için masada...

Fransız otomotiv devi Renault ve Japonya merkezli Nissan, yeni bir araç üreticisi şirket kurmak üzere birleşiyor. Bloomberg News'un konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre; yeni şirket, tek hisse ile işlem görecek. Kaynaklar, muhtemel birleşmenin, iki şirket arası ittifakı bitirecek ve yeni firma oluşturacak bir "evlilik" olduğunu söylüyor.

İddiaya göre pazarlıklar her iki markanın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Carlos Ghosn tarafından yürütülüyor ve kurulacak şirketin başında da yine Ghosn olacak.

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Hâlihazırda Renault, Nissan'ın yüzde 43'üne sahip. Japon otomobil üreticisi ise Fransız "meslektaşının" yüzde 15 hissesini elinde tutuyor.

Renault ve Nissan 1999 yılından beri ortak çalışırken, iki şirket arasında 3 yıl önce kombine mühendislik, üretim ve tedarik zinciri hayata geçmişti. 


Etiketler

  • Nissan
  • Renault
  • araç üreticisi
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