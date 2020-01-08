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Nissan eski CEO'sundan yeni iddia

08.01.2020 - 17:24 | Son Güncelleme :
Nissan eski CEO'sundan yeni iddia | Ekonomi Haberleri

Nissan eski CEO'su Ghosn, "Tutuklandığım 2018 yılından bu yana Nissan günde 40 milyon dolar kaybetti" dedi.

Nissan eski CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Ghosn, "Tutuklandığım 2018 yılından bu yana Nissan günde 40 milyon dolar kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Adaletten kaçmadım, adaletsizlik ve zulüm ve siyasal zulümden kaçtım"  şeklinde konuşan Ghosn, Lübnan'da üzün süre kalmaya hazır olduğunu söyledi. 

"İade edilmeyeceğime dair güvencem yok. Hukuka ve Lübnan Cumhurbaşkanı'na güveniyorum." diyen Ghosn, "Japon savcılar basına sızdırarak yasaları çiğnedi" ifadelerini kullandı. 


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