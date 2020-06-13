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Nisanda 542 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

13.06.2020 - 11:43
Nisanda 542 yatırım teşvik belgesi düzenlendi | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 542 yatırım teşvik belgesi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, nisan ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nisanda 542 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 81 milyon 974 bin 977 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 16 bin 586 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 779 milyon 119 bin 757 lira olan ve 1226 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 62, sabit yatırım tutarı 1 milyar 948 milyon 726 bin 387 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 1561 oldu.


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