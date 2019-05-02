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Nisan ayında en fazla bu ürünün fiyatı arttı

02.05.2019 - 10:22
Nisan ayında en fazla bu ürünün fiyatı arttı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Ticaret Odası'nca, bu yılın nisan ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,93 ile havuç olduğu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Nisan 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü. 80 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

HAVUÇ FİYATI ARTTI, PATLICAN UCUZLADI

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Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan havuç yüzde 34,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Havucu, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 34,26 ile limon, yüzde 31,67 ile domates, yüzde 31,44 ile soğan, yüzde 25,01 ile patates ve 19,59 ile giyim grubundan erkek pantolonu izledi.

Aynı dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patlıcan yüzde 41,10 gerileme göstererek, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 38,87 ile bezelye, yüzde 32,24 ile taze fasulye, yüzde 29,63 ile salatalık, yüzde 24 ile yeşil soğan ve yüzde 21,56 ile kabak şeklinde sıralandı. 


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