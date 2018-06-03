Nihat Zeybekci'den Fitch ve Moody's açıklaması
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz. Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye, özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur. Bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak buluyoruz" dedi.
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