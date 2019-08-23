Niğbaş Beton danışmanlık sözleşmesi imzaladı | Ekonomi Haberleri

Niğbaş Niğde Beton otel ve yurt projesine yabancı yatırımcı bulunması için danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Niğbaş Niğde Beton AVM, otel ve yurt projesine başta körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcı bulunması için Gaya Mühendislik ile danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Niğbaş, Niğde'de üzerinde üretim tesislerinin bulunduğu 60 dönüm arazide geliştirilmesi planlanan toplam 76,516 metrekare kapalı alan üzerine AVM, otel ve yurt projesi ile ilgili fizibilite çalışmaları için Gaya Mühendislik ile Haziran ayında sözleşme imzalamıştı.

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Niğbaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Gaya firması bahse konu fizibilite çalışmasını şirketimize teslim etmiş bulunmakla bu kere 23 Ağustos 2019 tarihinde projemize körfez ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcı bulunması kapsamlı Gaya firması ile ek sözleşme imza altına alınmıştır" denildi. Açıklamaya göre, sözleşme kapsamında Gaya firması öncelikle memorandum (yatırımcı sunumu) hazırlayacak, akabinde Niğbaş'a finansal danışmanlık yaparak projenin geliştirilmesi, ortaklık veya komple satış dahil tüm alternatifleri içeren bir satış/pazarlama sürecini başarı primi esaslı yürütecek.

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