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New York Fed başkanı emekliliğe ayrılıyor

07.11.2017 - 09:36

Halefinin bulunmasının ardından Dudley'nin gelecek senenin ortalarında emekliliğe ayrılacağı belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi Başkanı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı William Dudley'nin emekliliğe ayrılacağı bildirildi.

New York Fed'den yapılan açıklamada, halefinin bulunmasının ardından 64 yaşındaki Dudley'nin gelecek senenin ortalarında emekliliğe ayrılacağı belirtildi. Dudley'nin görev süresi Ocak 2019'da dolacaktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Janet Yellen, 2008 finansal kriz ve sonrasında Dudley'nin FOMC'ye olan katkılarına teşekkür ederek, "Onun katkıları sayesinde Amerikan ekonomisi daha güçlü ve finansal sistem daha güvenli." ifadelerini kullandı.

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Dudley de açıklamada, Fed'in geçmişteki ve mevcut yetkililerine minnettar olduğunu belirterek, bankanın ABD'nin refahına katkı yapmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs için 1986-2007 yılları arasında çalışan Dudley, 2007'de New York Fed'e katılmış, Ocak 2009'da da şubenin başkanı olmuştu.

FED'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Dudley'nin görev süresinin dolmadan emekliliğe ayrılacağını açıklaması, son aylarda bankanın üst düzey yetkililerindeki değişimin son halkası oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, eylül ayında yaptığı açıklamada, bir sonraki ay istifa edeceğini duyurmuştu. İstifası 13 Ekim tarihinden itibaren geçerli olan 73 yaşındaki Fischer'ın başkan yardımcılığı Haziran 2018'de, Fed yönetim kurulu üyeliği de Ocak 2020'de dolacaktı.

Görev süresi Şubat 2018'de dolacak Fed Başkanı Yellen'in ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından yeniden göreve atanmayacağı geçen hafta kesinleşti.

Trump, perşembe günü bankanın başkanlığına Fed Guvernörü Jerome Powell'ı aday göstermişti. Adaylığının ABD Senatosunda onaylanması halinde Powell yeni görevine şubatta başlayacak. 


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