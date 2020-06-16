‹ Önceki Haber Suudi Arabistan'dan özel sektöre 'Kovid-19' desteği Suudi Arabistan'dan özel sektöre 'Kovid-19' desteği Sonraki Haber › Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

New York borsası yükselişle açıldı

16.06.2020 - 17:33
New York borsası yükselişle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, beklenenden iyi gelen perakende satış verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,21 artışla 26.590,31 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,78 kazançla 3.151,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,34 yükselişle 9.953,21 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ülkede perakende satışların mayıs ayında kaydettiği rekor yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün attığı adımlar belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,7 artarak en yüksek aylık yükselişini kaydetti. Nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle rekor düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların mayısta yüzde 8 artması yönündeydi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkede sanayi üretimi de nisan ayında kaydettiği rekor düşüşün ardından mayıs ayında toparlanma gösterdi ve aylık yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan, Fed'den dün yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı duyurulmuştu. Banka, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında bankaların başvurularını da dün almaya başlamıştı.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı para politikası sunumunu takip edeceğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.940 Değişim: 1,26% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 110.706 16.06.2020 Yüksek 111.875
Açılış: 110.815
6,8365 Değişim: -0,09%
Düşük 6,8345 17.06.2020 Yüksek 6,8578
Açılış: 6,8424
7,7032 Değişim: -0,11%
Düşük 7,6908 17.06.2020 Yüksek 7,7290
Açılış: 7,712
379,56 Değişim: -0,19%
Düşük 379,29 17.06.2020 Yüksek 380,67
Açılış: 380,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.