‹ Önceki Haber Ford ve Volkswagen ittifak kapsamını genişletti Ford ve Volkswagen ittifak kapsamını genişletti Sonraki Haber › Toplam kredi stoku 3.3 trilyon lira oldu Toplam kredi stoku 3.3 trilyon lira oldu

New York borsası açılışta karışık seyretti

10.06.2020 - 17:11
New York borsası açılışta karışık seyretti | Ekonomi Haberleri

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,46 azalışla 27.147,85 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.205,10 puandan işlem görmeye başladı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,63 artışla 10.016,23 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirdi.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları takip edecek.

##$HABER_1462574$##

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörülürken, bankanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez ekonomik tahminlerini paylaşması bekleniyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.779 Değişim: 0,50% Hacim : 16.310 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 109.392 10.06.2020 Yüksek 110.410
Açılış: 109.600
6,7831 Değişim: -0,20%
Düşük 6,7738 10.06.2020 Yüksek 6,8071
Açılış: 6,797
7,7418 Değişim: 0,41%
Düşük 7,6879 10.06.2020 Yüksek 7,7506
Açılış: 7,71
376,89 Değişim: 0,62%
Düşük 373,26 10.06.2020 Yüksek 377,72
Açılış: 374,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.