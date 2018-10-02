Netkent ve Turkcell güçlerini birleştirdi

Netkent ile Turkcell akademik dünyada önemli bir ilke imza attı. Yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent’ tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor.

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim’de dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in sağladığı altyapı ile başlıyor.

Netkent ve Turkcell’in gerçekleştirdiği işbirliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanacak.

Öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolayca erişebilecek.

HASAN BÜLENT KAHRAMAN: “İKİNCİ BİR EĞİTİM ŞART”

Yapılan dijital işbirliğiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümü kaybolacağını belirterek, “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek.

Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak.Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart.

Kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk” dedi.

Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyeceğine dikkat çeken Kahraman, “İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında. Öte yandan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz oldukları bir gerçek. Mezuniyet alanlarıyla çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki var. İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşatmak fırsatını vermek bir sorumluluktur. Onlara ve herkese Netkent’i sunuyoruz” dedi.

KAAN TERZIOĞLU: “DİJİTAL ÜNİVERSİTE DİJİTALLEŞMEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Toplantıda söz alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent yaptığımız bu işbirliği büyük önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu eşsiz fayda ile okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacaklar. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Eğitim yolundaki bu üstün çabaları nedeniyle Netkent’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

EĞİTİME DESTEK OLAN DİJİTAL PAKET

Netkent öğrencilerinin kullanacakları “Lifecell Netkent” paketinin içerisinde aylık 3G+3GB (Saat 22.00 – 06:00 arası geçerli) toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor.

Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak.

Pakette bulunan BiP’te her yöne geçerli 1000 dakika sayesinde öğrenciler sabit yönler de dahil tüm konuşmaları rahatça yapabilecek.

Dersten arta kalan vakitlerinde müzik dinlemek isteyen öğrenciler ise pakette bulunan ve 5GB internetiyle gelen fizy ile müziğe doyacak.

Yine Netkent öğrencileri 5GB ayrı internetiyle tanımlanan Dergilik’te bulunan ve sayısı bini aşan ulusal ve uluslararası yayın ile gündemi takip edebilecek.

Turkcell Netkent BiP kanalına girerek okullarıyla ilgili bilgi ve duyurulara kolayca ulaşabilecek.

KURYE İLE ÖZEL HİZMET

Netkent öğrencilerinin, ücretsiz sunulan bu tarifeden faydalanmaları için Turkcell Netkent BiP kanalını girerek kayıt olmaları yeterli olacak.

Turkcell müşterisi olmayan öğrencilere ise istemeleri halinde yeni Turkcell hatları kurye ile adreslerine gönderilecek.

İLK DİJİTAL ÜNİVERSİTE

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, kısa adıyla Netkent; kariyerini yeniden yapılandırmak, sahip olduğu işini geleceğe taşımak, yeni bir meslek edinmek isteyenlere; üniversitede istediği bölüme erişemeyenlere, okuduğu üniversite ve bölümden memnun olmayanlara “ikinci üniversite” öğrencisi olma imkanı sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan ve rektörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği Netkent, küresel e-öğrenim sektörünün bölgedeki en önemli oyuncusu olarak, yeni mesleklere açılmayı, kendine ikinci bir fırsat vermeyi, yeni bir kariyere hazırlanmayı hedefleyen bugünkü meslek insanlarına “ikinci üniversite” öğrencisi olma imkanı sunuyor.

On yılı aşkın bir süredir e-öğrenim sektörünün farklı alanlarında yatırım yapmış iş adamları Vedat Eşkinat ve Ali Eşkinat tarafından kurulan üniversitenin mütevelli heyetinde Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Başkan Vedat Eşkinat, Başkan Vekili Ali Eşkinat, Seyit Ali Bensen, Tahsin Ertuğruloğlu, Dr. Mehmet Hilmi Güler, Şerif Kaynar, Dr. Ömer Kocaman, Prof. Dr. Hasan Köni, Dr. Birikim Özgür, Prof. Dr. İ. Vural Solok, Çavlan Süerdem, Cenk Şemseddin, Peker Turgud ve Prof. Dr. Samim Ünan yer alıyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

İkinci Üniversite, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanların veya halen bir programda kayıtlı üniversite öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeden kayıt yaptırabildikleri üniversite programı.

İkinci üniversiteye kayıt olabilmek için sınava girmeden, öğrenci belgesi ya da diploma ile başvuru yeterli oluyor.

Bu sayede ikinci üniversite okumak isteyen her yaştan insan herhangi bir tercih sıralaması yapmadan, belirli bir yüzdeye girmeye çalışmadan veya kontenjan açılmasını beklemeden hayalini kurduğu bölümü okuma, farklı bir kariyer planlama, entelektüel birikimini artırma fırsatı buluyor.

Tüm eğitimi interaktif bir şekilde dijital ortamda gerçekleştirilen Netkent’te kayıtlar da web üzerinden alınıyor.

Netkent’te ikinci üniversite okumak isteyenler ilk tercihine sınavsız olarak girip eğitim görebiliyor.

NETKENT’IN EĞİTİM MODELİ

Netkent, eğitimin internet üzerinden elektronik araçlar ve yazılımlar ile verildiği, e-sınıflardaki interaktif yapının kurulduğu, öğrencinin bireysel olarak çalışabildiği, zaman ve mekân bağımsızlığı sağlayan, danışman destekli ve sürekli kontrol edilebilen bir eğitim modelini uyguluyor.

İnovatif eğitim modeli ile öğrenciler, eğitimin her aşamasında öğretim üyeleri ile elektronik ortamda canlı etkileşim olanağı buluyor.

Bu formasyonu ile Netkent, konvansiyonel eğitimin kısıtlamalarını da aşabiliyor.

FAKÜLTE VE PROGRAMLAR

Netkent’te İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme, Ekonomi ve Finans, Ekonomi ve Yönetim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans bölümleri, İşletme MBA, Bankacılık ve Finans MBA; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Hukuk Fakültesi bünyesinde ise Hukuk ve Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı yer alıyor.

Hukuk Fakültesi’ne sadece KKTC vatandaşları öğrenci kabul ediliyor.

NETKENT’İN SAĞLADIĞI OLANAKLAR

Netkent’te okuyan tüm öğrenciler stratejik iş ortağı Turkcell’in sunduğu imkanla ücretsiz internet ve konuşma paketi, diğer bir stratejik iş ortağı Microsoft ile de ücretsiz Microsoft Office 365 A3 paketi sahibi oluyor.

Netkent öğrencileri ayrıca Cambridge University Press tarafından hazırlanmış İngilizce öğretim setinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor, B1 seviyesinde Cambridge başarı sertifikası alarak mezun oluyor.

Etiketler