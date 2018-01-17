‹ Önceki Haber Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak Sonraki Haber › BP sızıntıya 1,7 milyar dolar daha ödeyecek BP sızıntıya 1,7 milyar dolar daha ödeyecek

Nestle'den 2,8 milyar dolarlık satış

17.01.2018 - 09:16

Nestle, ABD'deki şeker işletmesini 2,8 milyar dolara satıyor.

Dünyanın en büyük gıda firmalarından Nestle, ABD'deki şeker ve tatlı işletmesini 2,8 milyar dolara satacağını duyurdu. Nestle'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki tatlı ve şeker departmanının İtalyalı çikolata ve şeker firması Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satılacağı belirtildi.

Açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı ürünleri satışlarının 2016'da yaklaşık 900 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, gerekli izinlerin alınmasının ardından anlaşmanın bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

##$HABER_1443432$##

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Schneider, anlaşma sayesinde şirketin şişe su, evcil hayvan, kahve, dondurulmuş gıda ve bebek gıdası gibi alanlara daha çok yoğunlaşacağını belirtirken, firmanın söz konusu alanlarda daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Ayrıca, açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı biriminin firmanın bu ülkedeki toplam satışlarının sadece yüzde 3'ünü oluşturduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamaya göre, Nestle'nin en büyük pazarı olan ABD'de hane halkının yüzde 97'si firmanın herhangi bir ürününü kullanıyor. Şirketin ABD'nin 120'den fazla bölgesinde 77 fabrikası, 10 araştırma-geliştirme merkezi ve yaklaşık 50 bin çalışanı bulunuyor. 


Etiketler

  • Nestle
  • şeker işletmesi
  • Mark Schneider
‹ Önceki Haber Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak Sonraki Haber › BP sızıntıya 1,7 milyar dolar daha ödeyecek BP sızıntıya 1,7 milyar dolar daha ödeyecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.243 Değişim: -0,15% Hacim : 2.191 Mio.TL Son veri saati : 11:19
Düşük 114.038 17.01.2018 Yüksek 114.856
Açılış: 114.430
3,8184 Değişim: 0,73%
Düşük 3,7884 17.01.2018 Yüksek 3,8203
Açılış: 3,79065
4,6758 Değişim: 0,53%
Düşük 4,6430 17.01.2018 Yüksek 4,6792
Açılış: 4,65125
163,93 Değişim: 0,40%
Düşük 163,10 17.01.2018 Yüksek 164,06
Açılış: 163,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.