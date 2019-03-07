‹ Önceki Haber "Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" "Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" Sonraki Haber › Euro Bölgesi yüzde 0.2 büyüdü Euro Bölgesi yüzde 0.2 büyüdü

Ne zaman emekli olacaksınız?

07.03.2019 - 13:31
Ne zaman emekli olacaksınız? | Ekonomi Haberleri

Okuyuculardan her gün emeklilikle ilgili onlarca soru alıyorum; yaşım şu, ilk işe giriş tarihim bu, şu kadar prim ödedim, ne zaman emekli olurum gibi. Konu sosyal güvenlik olunca belki de en çok merak edilen konuların başında emeklilik geliyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

İşçi statüsünde yani SSK’lı çalışanlar da, memurlar da, Bağ-Kur’lular da emekliliklerini soruyor. Şöyle bir baktım, yüzlerce soru birikmiş. Hepsine tek tek cevap vermem mümkün değil. SSK’lı çalışanlara yönelik genel bir toplama yaptım ve kadın ve erkek çalışanların işe giriş tarihine, ödediği prim gün sayısına ve yaş şartına göre ne zaman emekli olacağını tablo haline getirdim. Tabloya bakarak, ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağınızı kolayca bulabilirsiniz. İleriki yazılarımda memur ve Bağ-Kurlu’lar için de benzer bir tablo hazırlayacağım.

EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART

Genel olarak emeklilik için gerekli şartlara değinecek olursam; belirli bir süre sigortalı olmak -ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor-, yine belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmiş olmak ve gerekli yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Emeklilik için bu üç koşul şart. Bunlardan biri bile eksik olsa, emekli olunamıyor. Prim gün sayısını doldursanız bile yaşınız tutmuyorsa emekli olamazsınız. Aynı şekilde prim sayısı dolmuş olsa bile yaşınız tutmuyorsa emekli olamıyorsunuz, yaşı bekliyorsunuz.

Tüm bu emeklilik şartları da sosyal güvenlik alanında yapılan düzenleme ve değişikliklere göre farklılık gösteriyor; emeklilik yaşı ve doldurulması gereken prim gün sayıları da değişiyor. 1999 yılında yapılan düzenleme ile bu yıldan önce işe girenlere, işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik hakkı tanındı. 1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlara da kadın çalışanlar için 58 yaş, erkek çalışanlar için de 60 yaş şartı getirildi. 2008 yılında emeklilik şartlarında bir değişikliğe daha gidildi ve ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik, 7200 prim gün sayısı şartı getirildi.

KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU

Daha açık bir anlatımla, 1999’da yapılan düzenleme ile emeklilik şartları ağırlaştırıldı. Erkek çalışanlarda 1999’un eylül ayından sonra işe girenler için 7200 prim gün şartı ve 60 yaş şartı aranmaya başlandı. Emeklilik şartlarına kadın çalışanlar açısından bakacak olursak da; eylül 1999 öncesi, bu tarihle nisan 2008 arası ve 2008’in nisan ayından sonrası olmak üzere yine üç temel dönem var. 1999 öncesi işe girenler; 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli olabilirken; 1999’dan sonra işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 


‹ Önceki Haber "Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" "Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" Sonraki Haber › Euro Bölgesi yüzde 0.2 büyüdü Euro Bölgesi yüzde 0.2 büyüdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.