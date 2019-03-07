Ne zaman emekli olacaksınız? | Ekonomi Haberleri

Okuyuculardan her gün emeklilikle ilgili onlarca soru alıyorum; yaşım şu, ilk işe giriş tarihim bu, şu kadar prim ödedim, ne zaman emekli olurum gibi. Konu sosyal güvenlik olunca belki de en çok merak edilen konuların başında emeklilik geliyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

İşçi statüsünde yani SSK’lı çalışanlar da, memurlar da, Bağ-Kur’lular da emekliliklerini soruyor. Şöyle bir baktım, yüzlerce soru birikmiş. Hepsine tek tek cevap vermem mümkün değil. SSK’lı çalışanlara yönelik genel bir toplama yaptım ve kadın ve erkek çalışanların işe giriş tarihine, ödediği prim gün sayısına ve yaş şartına göre ne zaman emekli olacağını tablo haline getirdim. Tabloya bakarak, ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağınızı kolayca bulabilirsiniz. İleriki yazılarımda memur ve Bağ-Kurlu’lar için de benzer bir tablo hazırlayacağım.

EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART

Genel olarak emeklilik için gerekli şartlara değinecek olursam; belirli bir süre sigortalı olmak -ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor-, yine belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmiş olmak ve gerekli yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Emeklilik için bu üç koşul şart. Bunlardan biri bile eksik olsa, emekli olunamıyor. Prim gün sayısını doldursanız bile yaşınız tutmuyorsa emekli olamazsınız. Aynı şekilde prim sayısı dolmuş olsa bile yaşınız tutmuyorsa emekli olamıyorsunuz, yaşı bekliyorsunuz.

Tüm bu emeklilik şartları da sosyal güvenlik alanında yapılan düzenleme ve değişikliklere göre farklılık gösteriyor; emeklilik yaşı ve doldurulması gereken prim gün sayıları da değişiyor. 1999 yılında yapılan düzenleme ile bu yıldan önce işe girenlere, işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik hakkı tanındı. 1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlara da kadın çalışanlar için 58 yaş, erkek çalışanlar için de 60 yaş şartı getirildi. 2008 yılında emeklilik şartlarında bir değişikliğe daha gidildi ve ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik, 7200 prim gün sayısı şartı getirildi.

KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU

Daha açık bir anlatımla, 1999’da yapılan düzenleme ile emeklilik şartları ağırlaştırıldı. Erkek çalışanlarda 1999’un eylül ayından sonra işe girenler için 7200 prim gün şartı ve 60 yaş şartı aranmaya başlandı. Emeklilik şartlarına kadın çalışanlar açısından bakacak olursak da; eylül 1999 öncesi, bu tarihle nisan 2008 arası ve 2008’in nisan ayından sonrası olmak üzere yine üç temel dönem var. 1999 öncesi işe girenler; 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli olabilirken; 1999’dan sonra işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.