Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin satışına karar verdi | Ekonomi Haberleri

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, kararın dünkü yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtildi.

Gübre Fabrikaları yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılması ve tekliflerin alınmasına karar verdi.

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