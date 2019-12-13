Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin satışına karar verdi | Ekonomi Haberleri

Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin satışına karar verdi
Gübre Fabrikaları yüzde 100 hissedarı Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin tamamının ihale yöntemiyle satışına karar verdi.
Gübre Fabrikaları yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılması ve tekliflerin alınmasına karar verdi.
KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, kararın dünkü yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtildi.
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