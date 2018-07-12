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NATO zirvesinde kriz

12.07.2018 - 13:32
NATO zirvesinde kriz

NATO'dan iki kaynak, Trump'ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO'dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün başlayan NATO zirvesinin bugün yapılan kapalı toplantısında, savunma harcamaları konusundaki eleştirilerini sertleştirdi ve özellikle Almanya, İspanya ve Belçika'yı hedef aldı.

Kaynaklardan biri, hazırlanmış olan oturum gündeminin sadece Gürcistan ve Ukrayna sorunlarına ayrılmış olmasına rağmen, Trump'ın gündemden ayrılarak "NATO üyelerinin yüzde 2 savunma harcaması hedeflerini daha kısa sürede geçekleştirmesi yönündeki tavrını ısrarla yinelediğini" söyledi.

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NATO LİDERLERİ ACİL TOPLANDI

NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üyeleri savunma harcamalarını artırmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirmesi üzerine, ittifakın Trump dışındaki liderleri acilen özel bir toplantı yaptılar. Kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre zirveye davet edilmiş olan ancak üye olmayan ortak ülkeler Gürcistan ve Afganistan'ın liderleri toplantıya alınmadı.

Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Çok yoğun bir toplantı oldu" dedi.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamayla, Trump'ın daha önce programda olmayan bir açıklama yapacağı duyuruldu.


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