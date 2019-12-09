‹ Önceki Haber Hedef 2.4 milyar liralık tasarruf Hedef 2.4 milyar liralık tasarruf Sonraki Haber › Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Narenciye ihracatında lider Rusya

09.12.2019 - 08:34
Narenciye ihracatında lider Rusya | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 74 ülkeye 560 milyon 74 bin 790 dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatı yapıldı. Bu dönemdeki narenciye ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ocak-kasım döneminde 393 bin 548 ton narenciye satılarak, 214 milyon 698 bin 494 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 64 milyon 885 bin 261 dolarla Irak, 60 milyon 314 bin 804 dolarla Ukrayna, 29 milyon 70 bin dolarla Romanya, 23 milyon 946 bin 192 dolarla da Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye'den ayrıca geçen yılın aynı döneminde narenciye ihracatı yapılmayan İsrail, Libya, Senegal, Ruanda, Myanmar, İran, Tayvan ve Fiji'ye de ihracat gerçekleştirildi. Böylece narenciye ihracatından yılın 11 aylık döneminde 560 milyon 74 bin 790 dolarlık gelir sağlandı.

BÖLGE İHRACATINDA DA RUSYA İLK SIRADA

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde 23 ülkeye 93 bin 724 tonluk narenciye ihraç edilerek, karşılığında 46 milyon 634 bin 697 dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapılan narenciye ihracatında da Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yılın 11 aylık döneminde 73 bin 383 tonluk narenciye satılarak, karşılığında da 40 milyon 564 bin 262 dolar kazanç sağlandı.

Bölge ihracatında Rusya'yı 1 milyon 941 bin 450 dolarla Gürcistan, 1 milyon 79 bin 444 dolarla Irak, 705 bin 425 dolarla Ukrayna ve 622 bin dolarla da Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.

Doğu Karadeniz'den ayrıca bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde narenciye ihracatı yapılmayan Moldova, Avusturya, Afganistan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Kuveyt'e de ihracat gerçekleştirildi.

"BELİRLİ ÜRÜNLERDE YENİ ÜLKELERE İHRACAT BAŞLADI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, narenciye ürünlerinin öncelikli pazarının geçmiş yıllardaki gibi yine Rusya olduğunu söyledi.

Çin başta olmak üzere belirli ürünlerde yeni ülkelere de ihracat yapılmaya başlandığını belirten Kalyoncu, "Önümüzdeki dönemde ülke çeşitliliğinin artmasıyla ihracatımızın daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, havaların soğumasına bağlı olarak Rusya Federasyonu'ndan talep artışı yaşanacağını düşündüklerini dile getirerek, "Dolayısıyla bu ülkeye yaptığımız ihracatın önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.786 Değişim: -0,08% Hacim : 9.237 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.139 09.12.2019 Yüksek 109.125
Açılış: 108.896
5,8097 Değişim: 0,40%
Düşük 5,7719 09.12.2019 Yüksek 5,8173
Açılış: 5,7866
6,4278 Değişim: 0,41%
Düşük 6,3863 09.12.2019 Yüksek 6,4422
Açılış: 6,4017
272,85 Değişim: 0,39%
Düşük 271,05 09.12.2019 Yüksek 273,61
Açılış: 271,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.