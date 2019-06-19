Naksan TMSF yönetiminde büyüyor | Ekonomi Haberleri

Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik, "(Naksan Plastik AŞ) Şirket, TMSF'ye devredildiği günden beri tekrar sıçrama yaparak, gücüne güç katmıştır. 'İSO 500’deki 40 basamaklık ve 'TİM 1.000’deki 55 basamaklık yükselişimiz bunun göstergesidir" dedi.

Naksan Holding Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, Naksan Plastik AŞ'nin İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nda 190. sırada yer almasına ilişkin, "Şirket, TMSF'ye devredildiği günden beri tekrar sıçrama yaparak, gücüne güç katmıştır. 'İSO 500’deki 40 basamaklık ve 'TİM 1.000’deki 55 basamaklık yükselişimiz bunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Naksan Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye sanayisinin öncü kuruluşlarından olan Naksan Plastik AŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yükselişini sürdürüyor.

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Ambalaj sektörünün lideri Naksan Plastik, sahip olduğu üretim kapasitesi ve dünya standartlarındaki modern tesisleriyle büyümeye devam etti. İSO'nun hazırladığı araştırmada Naksan Plastik AŞ, 40 basamak birden yükselerek 190. sırada yer alırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018"de 55 basamak birden yükselerek 300. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naksan Holding Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, Naksan Plastik olarak Avrupa'nın en büyük ve en teknolojik entegre plastik tesisinden birine sahip olduklarını ifade etti:

Naksan'ın güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile kendi sektörünün öncü firması olduğunu aktaran Birlik, şunları kaydetti: "Naksan, müşterilerine en üst seviyede sürdürülebilir hizmet sağlayarak rekabetin çok yoğun yaşandığı esnek ambalaj sektöründe fark yaratmaya devam edecektir. Şirket TMSF'ye devredildiği günden beri tekrar sıçrama yaparak gücüne güç katmıştır. İSO 500’deki 40 basamaklık ve TİM 1.000’deki 55 basamaklık yükselişimiz bunun göstergesidir."