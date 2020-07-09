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"NAFTA insanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi"

09.07.2020 - 09:27
"NAFTA insanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi" | Ekonomi Haberleri

Trump, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA), "insanlık tarihindeki en kötü anlaşma" olarak nitelendirdi.

 

ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından, Beyaz Saray bahçesinde iki ülke arasında "Dostluk Deklarasyonu" imzaladı.

ABD ve Meksika ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu dile getiren Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğine işaret ederek yakın zamanda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de görüşeceğini vurguladı.

USMCA'nın söz konusu üç ülke arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini aldığını hatırlatan Trump, "NAFTA insanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi. Şimdi onun yerini yepyeni ve güzel USMCA aldı. USMCA birçok avantaj sağlayacak, bu anlaşma uluslararası alanda varılan en iyi anlaşma." dedi.

TRUMP, OKULLARIN SONBAHARDA AÇILMASI KONUSUNDA ISRARCI

Meksika ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakından çalıştığının altını çizen Trump, ABD'nin Meksika'ya 600 solunum cihazı bağışladığını anımsattı.

ABD'nin Kovid-19'la mücadelesini öven Trump, "ABD şu ana kadar test alanında dünyada bir numara ve ölüm oranlarında dünyada en alt sırada." görüşünü paylaştı.

Ülke ekonomisinin de hızlı şekilde yeniden faaliyete geçtiğini vurgulayan Trump, okulların sonbahar döneminde açılması gerektiği yönündeki ısrarını bir kez daha yineledi.

Trump, "Okullarımızı sonbaharda güvenli şekilde açmak istiyoruz. Bilgisayar üzerinden eğitim yolları bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum ama bu hiçbir zaman sınıfta ya da kampüste eğitim görmek kadar iyi olamaz. Çok yakında haklı olduğumu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

NAFTA YERİNİ USMCA'YA BIRAKTI

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşma, Obrador ve Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde tanımlanıyor.


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