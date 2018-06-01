Naci Ağbal: Ekonomi tek elden yönetilmeli

Maliye Bakanı Ağbal, "Ekonomi yönetimini tek elden emir komuta zinciri içinde götürmemiz lazım, TCMB'nin bağımsızlığı devam edecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini belirtirken, Türkiye'nin enflasyonu hızlı bir şekilde aşağı çekmesinin gerekli olduğunu söyledi. Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ekonomi yönetimini tek elden emir komuta zinciri içinde götürmemiz lazım

*Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığı devam edecek

*Şu anda sadece Türkiye değil genel anlamda piyasalarda oynaklık var, bu Türkiye'ye de yansıyor, Türkiye'ye özgü koşullar bu etkiyi artırıyor

*Piyasada Türkiye'ye özgü koşullardan kaynaklanan etkileri mimimum hale getirecek tedbirleri almakta kararlıyız

*Para politikası ve maliye politikası arasındaki senkronizasyonla piyasaların olumsuz riskler dediği beklentileri tersine çevireceğiz

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