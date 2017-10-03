‹ Önceki Haber Avustralya faizi rekor düşük seviyede bıraktı Avustralya faizi rekor düşük seviyede bıraktı Sonraki Haber › 2B'de başvuru süresi uzatıldı 2B'de başvuru süresi uzatıldı

MTV zammında 'yüzde 25' iddiası

03.10.2017 - 09:45 | Son Güncelleme : 03.10.2017 - 10:24

Torba tasarıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ile 68 arasındaki yüksek zam tepkiler üzerine indiriliyor. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Zam makûl bir rakama çekilecek” dedi. Yeni zam oranının 25’e ineceği iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; kamuoyunun büyük tepkisini çeken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammında geri adım atılıyor. 2018 yılından geçerli olmak üzere yeni ve ikinci el tüm
otomobillerin MTV oranlarında yüzde 40 ile 68 arasında artışı öngören kanun tasarısı tepkiler üzerine yeniden düzenlenecek. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi: “Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi.”

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

MAKUL SEVİYE

Ağbal’ın makul seviyeye getirilecek zamla ilgili tasarıyı çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu’nda açıklaması bekleniyor. Bozdağ’ın açıklaması sonrası ‘makûl’ seviye hakkında farklı yorumlar yapılırken, hükümete yakın kaynaklar yeni zammın yüzde 40 yerine 25’e indirileceğini iddia ediyor. MTV miktarında yüzde 68’lik en üst zammın ise makul indirimle yüzde 40’a ineceği, böylece tartışma yaratan yüzde 40 ile 68 arasında zammın yüzde 25 ile 40 arasına gerileyeceği belirtiliyor.

SİNYALİ ERDOĞAN VERDİ

MTV’ye yapılan fahiş zammın düşeceğine ilişkin ilk sinyali önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Erdoğan, MTV’ye yapılacak yüzde 40 zam oranına ilişkin, “Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir” değerlendirmesini yapmıştı.

ŞİMŞEK: MTV’DEN 2.8 MİLYAR GELECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün sabah Fox TV’de katıldığı programda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’tan başlayan zammın eski araçlar için değil 2018’de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyleyince sosyal medya sallandı. Şimşek kısa bir süre sonra yanlış hatırladığını tüm araçlar için yüzde 40 artış yapıldığını belirtti. Hiçbir hükümetin durup dururken vergileri artırmak istemeyeceğini de kaydeden Şimşek, “Bu harcamalar yapılacak. Bu vergi düzenlemelerinin üçte ikisi savunma sanayi odaklıdır. MTV’den elde edilen ilave gelir 2.8 milyar liraysa sadece bir silah sistemine vereceğimiz miktar ki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret ve ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık. Vatandaşımızın tepkisi değerlendirilecek. Farklı bir tedbirle telafi edilebilir mi, bakılacak” dedi.

100 MİLYAR DOLAR ATIL ALTIN VAR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, tahminlere göre ziynet eşyaları hariç 2 bin 200 tonu bulan, 100 milyar dolar atıl altın kaynağı olduğunu belirterek, vatandaşlara altınlarını tahvil veya kira sertifikası olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Şimşek, “Duran altınları Ziraat Bankası’na götürüyorsunuz. Muhatabınız Hazine, Ziraat Bankası sadece aracılık yapacak” dedi. Ziraat Bankası’nın belli şubelerinden teslim alınacak altınların tahvilinin veya kira sertifikasının düzenleneceğini anlatan Şimşek, “Bu, iki yıllık vade olacak. Hazine her 6 ayda bir, Ziraat’teki o vatandaşların şubesine yüzde 1.2, yıllık 2.4’ün biraz üzerinde getiri sağlayacak. Vadesi bitince altınınızı geri alacaksınız”dedi.


Etiketler

  • Ziraat Bankası
  • MTV
  • zam oranı
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
‹ Önceki Haber Avustralya faizi rekor düşük seviyede bıraktı Avustralya faizi rekor düşük seviyede bıraktı Sonraki Haber › 2B'de başvuru süresi uzatıldı 2B'de başvuru süresi uzatıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: -0,02% Hacim : 4.851 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.422 03.10.2017 Yüksek 104.488
Açılış: 103.998
3,5732 Değişim: 0,14%
Düşük 3,5647 03.10.2017 Yüksek 3,5933
Açılış: 3,5683
4,1989 Değişim: 0,28%
Düşük 4,1825 03.10.2017 Yüksek 4,2212
Açılış: 4,1872
146,02 Değişim: 0,14%
Düşük 145,63 03.10.2017 Yüksek 146,73
Açılış: 145,82
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.