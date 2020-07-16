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Morgan Stanley'in kârı yüzde 45 yükseldi

16.07.2020 - 17:15 | Son Güncelleme :
Morgan Stanley'in kârı yüzde 45 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'in ikinci çeyrek net kârı işlem hacimlerindeki artışla yüzde 45 yükseldi.

ABD'li banka Morgan Stanley'nin net kârı ikinci çeyrekte koronavirüs salgını esnasında benzeri görülmemiş seviyelere çıkan piyasa oynaklığı sırasında artan müşteri işlem hacimlerine paralel olarak yüzde 45 arttı ve beklentileri aştı.

Bankanın Nisan-Haziran bilançosuna göre ticari işlem biriminin gelirleri yüzde 68 arttı. Alt kırılımlara bakıldığında tahvil işlem gelirleri yüzde168, hisse senedi işlem gelirleri yüzde 23 arttı ve son 10 yılın en yüksek ticari işlem gelirini yakalayan rakibi Goldman Sachs ile benzer performans gösterdi.

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Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığı gelirleri de şirketlerin düşük faiz oranlarından faydalanmak ve likiditeyi artırmak için piyasaya yönelmesiyle yüzde 39 yükseldi.

Bankanın hisse başı net kârı bir önceki yıla kıyasla 2.2 milyar dolar ya da hisse başına 1.23 dolardan, 3.2 milyar dolara ya da hisse başına 1.96 dolara yükseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.12 dolar kâr etmesini bekliyorlardı.


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