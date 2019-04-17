Morgan Stanley'in kârı ilk çeyrekte azaldı | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'in net kârı ilk çeyrekte yüzde 9 azaldı.

ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley düşük piyasa volatilitesinden dolayı hisse senedi ve tahvil işlemlerinin azalmasıyla birinci çeyrekte net kârının yüzde 9 düştüğünü açıkladı.

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Morgan Stanley birinci çeyrekte 2.34 milyar dolar net kâr açıklarken, hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.45 dolardan 1.39 dolara geriledi. Refinitiv IBES verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.17 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.



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