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Morgan Stanley: Fed faizi sıfıra yakın düzeye indirebilir

18.06.2019 - 09:31 | Son Güncelleme :
Morgan Stanley: Fed faizi sıfıra yakın düzeye indirebilir | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley’nin analistleri, "Ticaret savaşı kötüleşirse Fed faizi sıfıra yakın düzeye indirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin "daha da kötüleşmesi" durumunda, ABD Merkez Bankası’nın faizleri "sıfıra yakın" düzeylere indirebileceğine dikkat çekti.

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DHA'nın haberine göre; Çin ile ticaret gerginliklerinde çözümsüzlüğün sürmesinin, ABD ekonomisini de bir resesyona sürükleyebileceği uyarısı da yapan analistler, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinin yüzde 17 bin 500 düşüşle 2 bin 400 puana kadar gerilemeyeceği, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıtlarının getirisinin 33 baz puan düşüşle yüzde 1.75 düzeyine gerileyeceğini öngördüler.


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