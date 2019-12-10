Morgan Stanley binlerce kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, 1500'e yakın personelini işten çıkaracağını duyurdu.

ABD'li dev banka Morgan Stanley personel sayısını azaltmayı hedefliyor. Şirket maliyetleri azaltmak için global iş gücünü yüzde 2 oranında düşürecek.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; çalışan sayısını 1200 ila 1500 arasında azaltacak olan banka, öncelikli olarak back-office ve teknoloji bölümlerinden sonrasında ise satış, işlem ve araştırma bölümlerinden personel çıkaracak.

Morgan Stanley bu sayede 200 milyon dolara yakın tasarruf sağlamış olacak.

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