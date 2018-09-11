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Moody's'ten Türkiye şirketleri için önemli değerlendirme

11.09.2018 - 15:06
Moody's'ten Türkiye şirketleri için önemli değerlendirme

Moody's, artan belirsizliklere rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, refinansman riskleriyle başa çıkabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin olarak bugün yayınladığı raporunda, yurtiçi GSYH büyümesinin yavaşlaması, finansal koşulların sıkılaşması ve TL'nin değer kaybetmesi sürerken, sağlıklı likidite profillerinin ve iyi dengelenen borç vadelerinin derecelendirmeye tabi ve mali olmayan Türk şirketlerinin çoğunun kredi kalitesini, önümüzdeki 12-18 ay boyunca potansiyel refinansman risklerinden koruyabileceğini belirtti.

Moody's raporda, "Türkiye'nin bankacılık sistemi ve ekonomisinin geneli açısından dış fon bulmanın sıkılaşması halinde, Türk şirketlerinin kredi kalitesi için en büyük risk, şirketlerin borçlanmaya erişiminde olası bir azalma (olacaktır), ancak bu şu anda bu Moody's'in baz senaryosu değil" dedi.

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Dolar/euro cinsinden borç geri ödemesinin çok daha maliyetli hale gelmesiyle TL'nin sert değer kaybının, Türk şirketlerinin döviz borç yüklerini daha ağırlaştırdığını söyleyen Moody's en kötü etkilen kesimin , döviz geliri veya dövize endeksli geliri olmayan korunmamış kısa vadeli döviz borcu olan kaldıraçlı şirketler olduğunu belirtti.

Moody's, zayıflayan ekonomiye ve değer kaybeden TL karşısında en savunmasız yatırım şirketinin Doğuş Holding ve çeşitlendirilmiş tüketici ürünleri grubunun Yaşar Holding olduğunu ifade etti.


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