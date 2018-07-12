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Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi

12.07.2018 - 10:25
Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi

Moody's, "Merkez Bankası'nın yönetim yapısındaki değişiklikler daha sıkı para politikası izleme kararlılığını güçlendirmekten ziyade zayıflatabilir" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada, “Yapılan değişiklikler Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi görünüyor. Merkez Bankası’nın yönetim yapısındaki değişiklikler daha sıkı para politikası izleme kararlılığını önümüzdeki günlerde güçlendirmekten ziyade zayıflatabilir. Merkez Bankası ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlığının zarar görmesine yönelik algı yatırımcıların endişelerini artırabilir.Merkez Bankası’nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluklar kredi notu açısından açıkça negatif” uyarısında bulundu.

Moody’s ayrıca yeni hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin de tamamen belli olmadığına dikkat çekti. 


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