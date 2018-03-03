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Moody's'ten 'ticaret savaşları' değerlendirmesi

03.03.2018 - 11:17

Moody's EMEA Bölgesi Rating Şefi Colin Ellis Trump'ın son vergi hamlesini ve Türkiye beklentilerini paylaştı.

Moody's EMEA Bölgesi Rating Şefi Colin Ellis, ABD Başkanı Donald Trump'ın son vergi hamlesini değerlendirdi. Ellis, "Daha derin ve daha köklü bir ticaret savaşı görüyoruz. Bu küçük bir adımdı, diğer ülkelerin buna karşılık ne yapacağını görmemiz lazım. Daha derin bir ticaret savaşı olumsuz olur. Ticaret savaşları kimsenin yararına olan bir şey değil, bu tarifeler 2000'lerin başında da artırıldı ancak bu ne işsizlik üzerinde ne ABD ekonomisi olumlu bir etki yapmamıştı. Bu tarz engellerin uzun vadeli sonuçları olumsuz olur" şeklinde yorum yaptı. 

Bloomberght'nin haberine göre; Ellis Trump'ın ABD ekonomisine ve global ekonomiye etkisinin henüz çok bariz olmadığını dile getirdi. 

TÜRKİYE 

Yatırımcıların risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini kaydeden Ellis "Türkiye'ye bakınca iyi bir ekonomi görüyoruz. 2017 için yüzde 6.5'lik bir büyüme bekleniyor. Ekonomi iyi performans gösteriyor, hükümet büyümeyi desteklemeye kararlı ama çok büyük bir cari açık var, dış sermaye bağımlılığı gibi bir takım kırılganlıklar var. Bunların muhtemelen çözülmeyeceğini düşünüyoruz. 

Faiz oranları normalleştikçe yatırımcıların risk seviyelerini daha fazla değerlendirdiğini görebiliriz ama ani bir çalkantı beklemiyoruz." dedi. 

Ellis enflasyonun çift hanede kalmaya devam edeceğini belirterek "Türkiye için kredi notumuz "Ba1", görünüm negatif... Makro ekonomik resim nispeten iyi gidiyor gibi görünse de enflasyonun önümüzdeki 2 yıl çift hanede devam edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'yi kurumsal güçlülüğü anlamında da durumunu incelememiz gerekiyor. Bu da kredi analizimizde önemli. 

Kamu sektöründen gelen baskılar ve kurumsal güçlerle ilgili baskılar da söz konusuydu. Bu noktalarda daha net resim görebilirsek o zaman gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullandı.


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