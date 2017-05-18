Moody's'ten 'petrol üretimi' tahmini

Moody's, dünya genelinde petrol ve doğalgaz üretiminin de bu yıl geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 5 artmasının beklendiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel Petrol ve doğalgaz piyasasında arama ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kar oranlarının bu yıl yüzde 20 ile 30 arasında artış göstermesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Petrol ve doğalgaz piyasasının arama-üretim sektöründeki toplam karın 2015'te yüzde 45, 2016'da da yüzde 25 azaldığı kaydedildi. Açıklamada, ayrıca, son iki yılda arama-üretim sektöründeki harcamaların yüksek oranda kesildiği ve bunun sektörü olumsuz etkilediği bildirildi.

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Bu sene dünya genelinde Petrol ve doğalgaz üretiminin artmaya başladığına ve emtia fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, arama-üretim sektöründeki kar oranlarının gelecek 12 ila 18 ayda sağlıklı bir hızda büyümesinin olası görüldüğü kaydedildi.

Küresel Petrol ve doğalgaz piyasasında sermaye harcamalarının da bu yıl artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, arama-üretim sektöründeki toplam karın bu sene yüzde 20 ila 30 arasında yükselmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Moody's'in açıklamasında, dünya genelinde Petrol ve doğalgaz üretiminin de bu yıl geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 5 artmasının beklendiği bildirildi.

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