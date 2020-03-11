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Moody's'ten 'petrol fiyatları' uyarısı

11.03.2020 - 09:27 | Son Güncelleme :
Moody's'ten 'petrol fiyatları' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Moody’s, düşük petrol fiyatlarının 2020 yılında petrol ve doğal gaz şirketlerine ilişkin finansal riskleri artırdığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, petrol arz talep dengesinde görülen ani değişimin küresel petrol endüstrisinin yapısal değişimini yansıtmadığı, petrol şirketlerinin uzun vadeli temellerinde değişimin beklenmediği belirtildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz şirketlerinin likidite seviyelerini 2020 yılında yönetebileceği, fakat şirketlerin sermaye harcamalarını azaltmasının beklendiği belirtildi.

Moody’s açıklamasında, düşük petrol fiyatlarının 2020 yılında petrol ve doğal gaz şirketlerine ilişkin finansal riskleri ise artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarında artan oynaklığın, petrol ve doğal gaz şirketlerinin arama ve üretim yatırımlarına ve 6 ila 12 ay arasındaki yeniden finansman ihtiyaçlarına doğrudan yansımasının beklendiği kaydedildi.


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