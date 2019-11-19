Moody's'ten 'küresel ekonomi' için uyarı | Ekonomi Haberleri

Moody's, "Kredi koşullarına yönelik risklerin artmasıyla küresel ekonomi 2020'de kırılgan kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kredi koşullarına yönelik risklerin artmasıyla 2020'de küresel ekonominin kırılgan kalmaya devam edeceğini belirtti. Moody's, artan siyasi ve jeopolitik risklerin büyümede yavaşlamaya neden olduğunu, ekonomilerin de şoklara karşı tepki verme kabiliyetini azalttığını bildirdi.

Moody's bugün yayımladığı raporda küresel ekonomide gerileme risklerinin artması, ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler belirsizlikleri ve öngörülemez siyasi ve politik ortamın etkisiyle, küresel kredi koşullarının 2020'de zayıflayacağını bildirdi.

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2019'da, 2009'daki resesyondan beri en düşük büyümenin kaydedildiğini belirten Moody's, küresel ekonominin 2020'de de kırılgan kalacağını ifade etti.

Moody's Yönetici Direktörlerinden Elena Duggar raporda "Küresel büyüme, dünya ekonomisinin itici güçleri olan ABD ile Çin'deki yavaşlamanın etkisiyle sönük kalacak. Gelişmiş ülke ekonomilerinde büyüme yavaşlayacak, Çin'deki yavaşlama ve küresel ticaret büyümesinin sona yaklaşmasıyla çoğu gelişmekte olan ülke piyasası da ortalamanın altında büyüyecek" değerlendirmesine yer verdi.

Moody's 2020'de resesyon beklenmemesine rağmen, ticaret politikasında belirsizliklerin ve öngörülemeyen politik ve jeopolitik ortamın olduğu bir durumda resesyon risklerinin yükseldiğini belirtti.

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