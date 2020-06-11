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Moody's'ten İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

11.06.2020 - 09:28
Moody's'ten İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Moody's, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının kırılgan olan İngiliz ekonomisindeki bozulmayı artırabileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırılgan olduğu bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB ile gelecekte kurulacak ilişkiye dair bir anlaşmaya varmadan ayrılmasının olumsuzlukları artırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin aralık ayı sonunda tamamlanacak geçiş süresini uzatmadan ya da herhangi bir anlaşmaya varmadan birlikten ayrılmasının en çok otomotiv, havacılık, kimya endüstrilerini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmasız ayrılık, salgının ardından İngiltere'nin son yüzyılda yaşayacağı en derin resesyondan toparlanmasını ciddi şekilde etkiler. 2020'nin sonunda anlaşmasız ayrılık olursa İngiliz ekonomisi beklenenin üzerinde daralır. Ayrıca, bu durumda İngiliz ekonomisinin direnci, yüksek kamu borcu, yüksek işsizlik ve düşük yatırımlar nedeniyle azalır."

Açıklamada, Moody's'in temel tahmininin ise İngiltere ve AB arasında kısmi de olsa bu yılın sonuna kadar bir anlaşmanın yapılması olduğu belirtildi.


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