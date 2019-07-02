Moody's'ten İngiltere uyarısı: Kredi zorluklarıyla karşı karşıya | Ekonomi Haberleri

Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "İngiltere’nin ekonomik ve kurumsal gücü, mevcut değişimin etkilerini azaltacak ve şokları absorbe edebilecek kapasiteye sahip." denildi.

Açıklamada, "Aa2" kredi notu ve "durağan" kredi notu görünümü ile değerlendirilen İngiltere'nin, çok düşük kamu finansman riskine sahip olmasına karşın ortalama olarak yüksek seviyede vadesi yaklaşmış borcu bulunduğu kaydedildi.

"BREXİT, BÜYÜME POTANSİYELİNİ DAHA DA BASKILAYACAK"

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere önemli kredi zorlukları ile karşı karşıya. Özellikle Brexit'e ilişkin zorluklar... Brexit olmasa bile İngiltere'nin ekonomik büyümesi krizden öncekine kıyasla daha düşük olacaktı. Şimdi Brexit, iyimser senaryoların gerçekleşmesi durumunda bile büyüme potansiyelini daha da baskılayacak." ifadelerini kullandı.