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Moody's Türkiye'nin büyüme beklentisini değiştirdi!

10.04.2017 - 09:53 | Son Güncelleme : 10.04.2017 - 09:58

Moody's, Türkiye'de yaşanan ekonomik toparlanmanın yapısal reformlar olmadan sürdürülebilir olmadığı yönünde açıklama yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, beklentilerin üzerindeki 2016 son çeyrek büyüme verilerinin ardından 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini yukarı revize etti ancak yaşanan ekonomik toparlanmanın yapısal reformlar olmadan sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Moody's büyüme tahminlerini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yukarı revize etti. Kuruluş revizyonu beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verilerinin ardından gerçekleştirdiğini belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artmıştı.

GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış yüzde 3.5 olmuştu.

Moody's geçen ay Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.


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