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Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor

15.08.2019 - 12:16
Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor | Ekonomi Haberleri

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Zandi, ABD Başkanı Trump'ın Çin'le devam eden ticaret savaşının ABD ekonomisine zarar vermediği savının doğru olmadığını savunarak; ABD'nin ekonomik durgunluk eşiğinde olduğunu söyledi.

ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın oldukça yanıldığını ve ABD'ye yönelik ekonomik maliyetin birikmeye başladığını söyledi.

Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşı yeni açıklamalarla belirsizliğini korumaya devam ederken, daha önce Çin'e yönelik uygulanan ek gümrük vergilerini savunan Trump çarşamba günü resmi Twiter hesabında yaptığı paylaşımda ABD'nin Çin'e karşı kazandığını ve fiyatların yükselmeyip, bazı durumlarda düştüğünü belirtmişti.

Trump'ın iddialarına karşılık (ticaret savaşının) ekonomik hasar bırakmadığını savunmak oldukça yanlış diyen Zandi, Trump'ın söz konusu ek gümrük vergileri tehdidini gerçekleştirmesinin, ABD işletmeleri ve tüketicilerine gelecek yıl 100 milyar dolar masraf oluşturacağını söyledi. Zandi, Bu (gayri safi yurtiçi hasılanın) ve ABD'lilerin geçen yılki vergi indiriminin neredeyse yarısına denk geliyor. Bu oldukça önemli bir durum dedi.

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Zandi, Trump'ın bir noktada söz konusu ticaret savaşında Çin'e yönelik sert tutumunun işe yaramadığını fark edeceğini ve haysiyeti koruyucu çözüm yolu bulmak isteyeceğini belirtti: "Burada asıl soru, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping buna izin verecek mi? Eğer ben Başkan Jinping olsaydım, (Trump'ın) bir buçuk yıl içinde yeniden başkan olmama ihtimali var ve ben başka bir başkanla görüşmeye devam edebilirim diye düşünürdüm."

Bunun yanında Zandi, ticaret savaşının ABD iş güveni üzerinde çoktan etkili olmaya başladığını vurgulayarak, "Geçen yıl ticaret savaşı başladığından beri dünya genelinde iş yatırımı (sermaye giderleri) gözle görülür bir şekilde durgunlaştı" dedi. Söz konusu kötümser görünümün istihdama da yansıyabileceğini öngören Zandi, şu uyarıyı yaptı: "(Kötümserlik) imalat, ulaşım ve dağıtım gibi sektörlerde kendini göstermeye başladı. Eğer bu görünüm yayılırsa, işletmeler ve ekonominin diğer sektörleri işe alımları azaltabilir ve işsizlik yükselebilir, bu da durgunluk anlamına gelir."

Geçen yıl ABD'deki ortalama işe alımlar aylık bazda 225 bine yakındı. Verideki dalgalanmalara baktığımızda son altı ayda istihdam artışı aylık 140 bin oldu.

İstihdam rakamının aylık 100 binin altına düşmesiyle işsizliğin artacağına dikkat çeken Zandi, "ABD'nin durgunluk eşiğinde olduğunu belirtti ve Neredeyse oradayız, bu yönde ilerliyoruz" diye uyardı.


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