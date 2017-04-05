‹ Önceki Haber Dolar yeni günde de hareketli ! 3.67 seviyesi aşıldı ! Dolar yeni günde de hareketli ! 3.67 seviyesi aşıldı ! Sonraki Haber › Yatırımcılar 2 liderin görüşmesini bekliyor Yatırımcılar 2 liderin görüşmesini bekliyor

Moody's Halkbank'a sopasını gösterdi

05.04.2017 - 08:42

Moody's Halkbank'ın kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye aldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Halkbank'ın kredi notunu üst düzey bir yöneticisinin ABD tarafından tutuklanmasına neden olan soruşturma nedeniyle olası bir indirim için gözden geçirmeye aldı.

Moody's tarafından dün yapılan açıklamada, "Gözden geçirme genel müdür yardımcısının 29 Mart'ta tutuklanmasına neden olan ABD'li yetkililerin yürüttüğü yasaklı taraflarla yapıldığı iddia edilen işlemler hakkındaki incelemenin Halkbank'ın finansal göstergelerine olası etkilerini ele alacak" denildi.

Moody's Halkbank'ın yabancı para cinsi kredi notunu Ba1 düzeyinde derecelendiriyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla geçen hafta ABD'de tutuklandı. Atilla, İran ve Türk vatandaşı Reza Zarrab ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyor.


‹ Önceki Haber Dolar yeni günde de hareketli ! 3.67 seviyesi aşıldı ! Dolar yeni günde de hareketli ! 3.67 seviyesi aşıldı ! Sonraki Haber › Yatırımcılar 2 liderin görüşmesini bekliyor Yatırımcılar 2 liderin görüşmesini bekliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
88.369 Değişim: -0,27% Hacim : 464 Mio.TL Son veri saati : 10:30
Düşük 88.130 05.04.2017 Yüksek 88.425
Açılış: 88.199
3,6695 Değişim: -0,24%
Düşük 3,6679 05.04.2017 Yüksek 3,6804
Açılış: 3,67815
3,9233 Değişim: -0,06%
Düşük 3,9156 05.04.2017 Yüksek 3,9317
Açılış: 3,92575
148,29 Değişim: -0,19%
Düşük 148,02 05.04.2017 Yüksek 148,66
Açılış: 148,57
1,0688 Değişim: 0,13%
Düşük 1,0668 05.04.2017 Yüksek 1,0690
Açılış: 1,06732
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.